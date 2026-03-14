Участникам и ветеранам СВО вручили общественные награды в Ступине
Торжественная встреча с ветеранами и действующими бойцами прошла в администрации муниципалитета. Защитников отметили за мужество и добросовестное исполнение воинского долга.
В мероприятии приняли участие члены местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции и военнослужащие, вернувшиеся из зоны боевых действий.
Глава округа Сергей Мужальских поблагодарил бойцов за героизм, проявленный при защите интересов страны, а также пожелал здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Такие встречи помогают поддерживать связь между властью и теми, кто стоит на защите интересов России.
Ранее участников и ветеранов чествовали и на областном уровне. В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды бойцам, а также врачам, помогающим на передовой и в приграничных территориях.