Участникам и ветеранам СВО вручили общественные награды в Ступине

Торжественная встреча с ветеранами и действующими бойцами прошла в администрации муниципалитета. Защитников отметили за мужество и добросовестное исполнение воинского долга.

Глава округа Сергей Мужальских поблагодарил бойцов за героизм, проявленный при защите интересов страны, а также пожелал здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. Такие встречи помогают поддерживать связь между властью и теми, кто стоит на защите интересов России.

Ранее участников и ветеранов чествовали и на областном уровне. В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды бойцам, а также врачам, помогающим на передовой и в приграничных территориях.