Сегодня 18:11 Героическая служба родине. Воробьев вручил государственные награды врачам и бойцам СВО Андерй Воробьев наградил бойцов СВО и врачей в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды в преддверии Дня защитника Отечества. Их получили участники и ветераны СВО, а также врачи, которые помогают бойцам и жителям приграничных территорий.

Награды получили подмосковные хирурги. Сотрудник Дубненской больницы Игорь Игнатчик не раз выезжал на передовую, а также помогал жителям Курской области. Ему объявили благодарность президента. «У меня ответственная миссия — вручить государственные и областные награды. И в первую очередь сегодня мы говорим слова признательности нашим защитникам — участникам и ветеранам специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей родине», — сказал губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Леонид Толкачев из Химкинской больницы спас более 300 человек в ходе командировки в Мариуполь. Хирург проводит сложнейшие операции практически без сна и отдыха. Во время пандемии специалист отработал в красной зоне 700 часов. Также он помогал пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Сегодня ему вручили медаль Луки Крымского. «Профессию врача я выбрал, потому что решил пойти по стопам старшего брата. Работаю в Химках, но, когда требуется где-нибудь помощь, без раздумий туда отправляюсь. Так было и с „Крокусом“, и с Мариуполем, и с Курском. Везде были раненые, приходилось делать много операций», — сказал Леонид Толкачев. Медаль ордена «Родительская слава» получил участник СВО Сергей Константинов, который вместе с супругой воспитывает четырех детей. Также губернатор наградил орденами «За доблесть и мужество» заместителя командира роты Юрия, операторов FPV-дронов Никиту и Богдана, стрелка Александра.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Орденом преподобного Сергия Радонежского отметили Юрия Лысенкова, который отправился на фронт добровольцем еще в 2022 году. После возвращения домой он возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО в Рузе. Одна из его инициатив — уроки тактической медицины в школах. «Мы также создали большой мобильный музей, который возим на различные мероприятия. В нем около 100 экспонатов, в основном трофеи специальной военной операции — БПЛА и многое другое. Показываем их детям, рассказываем, как все это применяется на фронте», — рассказал Юрий. Наградой также отметили ветерана СВО и кавалера ордена Мужества Виктора Дядюру, который спас подчиненных во время обстрела, потеряв ногу. Сейчас он возглавляет патриотический клуб «Штурмовик» в Щелкове. Под его руководством молодежь проходит воздушно-десантную подготовку, учится управлять дронами и прыгать с парашютом.