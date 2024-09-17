Участника СВО наградили орденом Мужества после спасения 15 сослуживцев

Младший сержант Константин Морозов в 22 года получил медали «За боевые отличия», «За храбрость» II степени и «За отвагу». Также его наградили орденом Мужества. О своем подвиге военный рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» .

Во время боев на Херсонском направлении его подразделение спасло 15 сослуживцев, которых окружили ВСУ. У трех из этих бойцов были тяжелые ранения. Военные пробирались к товарищам пешком, чтобы украинские дроны не заметили их. Бойцы шли семь километров.

«Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — рассказал военный.

Подразделение Морозова заняло круговую оборону, в это время медик помогал раненым. Потом к ним пробились российские боевые машины десанта. Трех раненых закинули на броню, а остальные пошли пешком.

ВСУ начали наносить удары по солдатам с трех сторон. Рядом с Морозовым ранили товарища, и младший сержант потащил бойца на себе. В итоге подразделение успешно вытащило сослуживцев из окружения.

Ранее командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты подполковник Дмитрий Куценко получил Звание Героя России. Он 10 часов вместе с другими бойцами сдерживал наступление украинских боевиков около одного из освобожденных населенных пунктов в зоне СВО.