Участника СВО из Подольска Андрея Голышева наградили орденом Мужества

Андрея Голышева наградили за самоотверженность при исполнении воинского долга. Еще в детстве он участвовал в экспедициях поисковых отрядов и раскопках захоронений советских солдат.

Андрей Голышев родился в Подольске. Его мама более 40 лет посвятила педагогической деятельности, из них 30 лет — лицею № 1. Она рассказала, что ее сыну всегда были свойственны патриотизм и чувство долга. С малых лет он придавал значение сохранению исторической памяти и защите Родины. После школы Андрей Голышев поступил в академию ФСО. В 2022 году его мобилизовали для участия в специальной военной операции.

«В нашей семье придается большое значение патриотизму. Для Андрея эти ценности оказались важными и неразрывно связаны с его жизненным путем, он переживает за каждого своего солдата», — отметила Ирина Голышева.

Ирина Голышева занимается волонтерской деятельностью в движении «Своих не бросаем». Ее ученики последовали примеру и присоединились к помощи участникам СВО. Для одиннадцатиклассников Ирина Сергеевна — наставник, благодаря которому они научились ответственности и сопереживанию.