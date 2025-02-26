Участник «Времени героев» Александр Шептухин стал советником главы ФАВТ

Наставником 38-летнего Шептухина в проекте стал вице-премьер Виталий Савельев, которого офицер назвал уникальным человеком и профессионалом своего дела. Сам Савельев также тепло отозвался о подопечном, охарактеризовав его как человека с характером, дисциплинированного, ответственного и нацеленного на результат.

По данным интернет-проекта «Герои страны», Шептухин — командир Ил-22, участвовал не только в специальной военной операции, но и в боевых действиях в Сирии. Звезду Героя он получил за успешную посадку подбитого самолета, несмотря на тяжелое ранение и сложные метеоусловия.

Прошлой осенью другой участник «Времени героев» — Герой России Владимир Сайбель — стал заместителем начальника департамента социального развития РЖД.