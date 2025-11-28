Участник СВО провел встречу со школьниками в Мытищах

Член Общественной палаты городского округа, заместитель руководителя местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Валерий Калинин рассказал учащимся о своих командировках в зону боевых действий. Мероприятие прошло 25 ноября в школе № 9.

Валентин Калинин объяснил детям предпосылки и геополитическое значение специальной военной операции. Он также поделился также личными впечатлениями о текущих событиях и продемонстрировал видеоматериалы, которые снял сам.

Валерий Калинин основал в Мытищах музей, посвященный подвигу и героизму участников спецоперации. Главная его цель — не просто собрать экспонаты, а сохранить истории военных и рассказать об этом следующим поколениям.

Проект «Наставник Z» развивается по всей России. Ветераны специальной военной операции из Мытищ стали одними из первых участников этой масштабной образовательной инициативы. Они проводят для детей мастер-классы, открытые уроки, занятия по тактической медицине и первой помощи.

«Наставник Z» уже реализуется в 13 регионах России. Цель проекта — дать ветеранам возможность передавать свой жизненный опыт и ценности молодым людям. Он позволяет ветеранам спецоперации развивать профессиональные навыки в педагогике, коммуникациях и публичных выступлениях, а также осваивать современные методы работы с подростками, проводить практические занятия и интерактивные встречи.