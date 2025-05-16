Участник СВО провел Урок мужества для студентов в Люберцах

Встреча состоялась в Люберецком техникуме экономики и права. Пообщаться с молодежью пришли представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Чусовитин и активисты «Молодой гвардии».

На Уроке мужества гости рассказали студентам о целях и задачах специальной военной операции, о подвигах и стойкости российских военнослужащих. Отдельное внимание уделили гуманитарным миссиям, которые проводят участники обеих организаций.

Ребята с интересом слушали и задавали множество вопросов об особенностях проведения наступательных и оборонительных операций, об условиях прохождения службы и быте военнослужащих.

В техникуме отметили, что такие мероприятия способствуют формированию патриотических и духовных ценностей, воспитывают у подрастающего поколения гражданскую ответственность и любовь к Родине.