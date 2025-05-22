Участник СВО принял участие в церемонии вручения первых паспортов в Лобне

Глава города Лобня Анна Кротова регулярно принимает участие в торжественных мероприятиях вручения первых паспортов подросткам. В этот раз она пригласила поддержать школьников участника специальной военной операции — танкиста Владислава с позывным «Волк».

После возвращения домой из-за ранения, он с радостью откликнулся на приглашение Анны Владимировны.

Военнослужащий поделился с подростками, как поддержка жителей помогает бойцам на передовой, подчеркнув особую ценность писем от школьников, которые читают всем взводом и бережно хранят.

«Поздравляю вас с новым этапом в жизни. Год 80-летия Победы, в год Защитника Отечества особенно важно знать и помнить, ради чего воевали наши деды и прадеды. И ради чего сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции», — сказала глава.

Традиционно церемония вручения паспортов прошла в Музее истории города Лобня, где собраны материалы о родном крае и представлены экспонаты, напоминающие о героических и сложных страницах истории России, в том числе о Великой Отечественной войне.