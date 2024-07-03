Администрация Солнечногорска окажет помощь семье погибшего участника СВО

Глава Солнечногорска Константин Михальков приехал в гости к семье участника специальной военной операции, чтобы выразить свои соболезнования. Боец погиб при выполнении воинского долга в мае 2024 года. Теперь администрация муниципалитета помогает родственникам мужчины в решении проблем.

Константин Михальков взял под контроль несколько вопросов — подведение газа в дом в рамках президентского проекта «Социальная газификация» и помощь в оформлении всех положенных выплат.

Также родственники погибшего обратили внимание и на состояние дорог в деревне Хметьево, где и проживают. В этом году запланируют ямочный ремонт. Вопрос о включении участка в план капремонта на 2025 год также будет проработан.

«6 февраля 2023 года Руслан отправился в зону боевых действий защищать интересы нашей страны. Семья его в этом поддержала. Сейчас дома у него остались двое сыновей — 23 года и восьми лет, и супруга Юлия, в сердцах которых он навсегда останется настоящим Героем! Отмечу, что со стороны администрации готовы оперативно подключиться к любому вопросу и решать проблемы!» — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, на территории Солнечногорска работает Центр поддержки участников СВО и их семей. В нем предоставляется всесторонняя помощь, в том числе гуманитарная и консультационная.

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