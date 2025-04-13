Участник СВО из Люберец проголосовал за новый состав Совета депутатов

В Люберцах 12 и 13 апреля проходят выборы в окружной Совет депутатов. Участник специальной военной операции Артем Данилов проголосовал на избирательном участке в школе № 27.

Как рассказал Артем Данилов, выразив свою гражданскую позицию, он хочет внести небольшой вклад в процветание Люберец.

«Я пришел проголосовать, потому что это мое право. И я чувствую за собой определенную ответственность», — сказал участник спецоперации.

Артем Данилов отправился служить в зону специальной военной операции добровольно во время частичной мобилизации. За личное мужество, самоотверженность, доблесть и отвагу при исполнении служебного долга его наградили медалью «Доблесть и отвага».

Напомним, в Люберцах работают 196 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00, после чего члены комиссий приступят к подсчету голосов.