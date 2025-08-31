Участник СВО и его супруга обвенчались в Серпухове

В Всехсвятском храме в городском округе Серпухов участник специальной военной операции Андрей и его супруга Мария совершили Таинство Венчания. Пара приняла решение скрепить свой союз перед Богом после долгих лет совместной жизни.

Ветеран пограничных войск Андрей сейчас служит в зоне специальной военной операции. Боец с позывным Пекарь приехал с фронта в отпуск. Вместе с супругой они воспитывают двоих детей — Дениса и Екатерину.

Сотрудники Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей поздравили Андрея и Марию. Паре пожелали счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей — от выплат и льгот до реабилитации и трудоустройства.