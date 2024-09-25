Участник штурма Артемовска рассказал, сколько платили в ЧВК «Вагнер»

Служивший в ЧВК «Вагнер» Константин Л. с позывным Констебль выпустил книгу, в которой рассказал о боях за Артемовск. Он дал интервью RTVI и раскрыл некоторые детали службы.

«Зарплата у меня в „Вагнере“ была, когда я пришел, 240 тысяч рублей», — заявил мужчина.

Затем, когда Констебль стал командиром штурмового подразделения, зарплата выросла до 260 тысяч, а максимальная выплата по ранению составляла полмиллиона. По его словам, он зарабатывал гораздо меньше, чем мог бы получить, служа в структуре Минобороны.

При этом он отметил, что заключенным, служившим в «Вагнере», на фронте было значительно проще, чем мобилизованным, поскольку в местах лишения свободы уже формируются некие навыки выживания.

В августе, после того как украинские боевики напали на Курскую область, совет командиров «Вагнера» выразил готовность прибыть на выручку региону. По информации некоторых источников, бойцы ЧВК начали приезжать туда уже с 8 августа.