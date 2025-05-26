Участник боев за Мариуполь рассказал, как начался штурм «Азовстали»

Боец Добрый сообщил, что штурм «Азовстали» начался с отступления ВСУ на завод

В 2022 году при освобождении Мариуполя оставшиеся в городе боевики укрылись на территории металлургического комбината «Азовсталь». Военнослужащий первого спецполка МВД по ДНР с позывным Добрый рассказал РИА «Новости» о том, как начинался штурм предприятия.

«Мы находимся в данный момент на входе в промзону „Азовстали“. Здесь наша группа начала движение по зачистке данного пункта», — сказал он.

Артиллерия нацбатальона «Азов»* попала в стоявшую неподалеку российскую бронированную разведывательно-дозорную машину. Один военнослужащий погиб, два получили ожоги.

Добрый сообщил, что оставшиеся части противника отступили на завод, и российским войскам предстояло войти туда. Боевики не ждали нападения с этой стороны, поэтому с применением бронетехники сопротивление удалось сломить.

«Азовсталь» перешла под контроль российской армии в мае 2022 года. При зачистке территории комбината росгвардейцы находили укрытия, запасы снарядов и оружия.

*Запрещенная в России террористическая организация.