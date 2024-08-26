Росгвардейцы обнаружили на «Азовстали» бункер с оружием ВСУ

Росгвардия: на «Азовстали» спецназ обследовал разрушенный бункер ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Спецназ Росгвардии обследовал разрушенный бункер украинских военных на заводе «Азовсталь». Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что в полуразрушенных подвалах мариупольского завода солдаты Вооруженных сил Украины прятались до 2022 года. В ходе обследования бойцы спецназа обнаружили останки пятерых военнослужащих украинской пограничной службы и отряда «Азов»*.

В бункере также найдены пистолет Макарова, гранатомет RGW 90 «Matador» западного производства, 800 граммов тротила, магнитная кумулятивная мина КЗУ-2, две гранаты Ф-1 и более 500 патронов натовского калибра.

Кроме того, росгвардейцы изъяли мобильные телефоны, удостоверения личности и другие документы участников батальона.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Курской области в плен попал участник националистического батальона «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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