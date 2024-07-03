Участник белгородской теробороны погиб при атаке ВСУ

Во время атаки ВСУ в приграничье Белгородской области погиб 24-летний участник территориальной обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При исполнении боевых задач погиб боец нашей территориальной самообороны. Молодой парень, ему было всего 24 года», — написал он.

Глава региона отметил, что баротравму получил еще один участник территориальной обороны. Его положили в больницу № 2 города Белгорода. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Гладков пообещал, что семье погибшего бойца окажут всю необходимую помощь. Он выразил слова соболезнования близким участника теробороны.

Ранее при атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район ранения получили семь мирных жителей, в том числе ребенок. Также различные повреждения зафиксировали в 22 частных домах.