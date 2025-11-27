Участие в СВО добровольцем зачтут в пенсию по выслуге лет

Службу в добровольческих формированиях в зоне СВО будут засчитывать при определении пенсии за выслугу лет. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Президент подчеркивал, что все добровольцы, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть в абсолютно одинаковых условиях», — сказал глава правительства.

Он поручил оперативно направить законопроект в Госдуму, чтобы его успели принять до Нового года.

В октябре очередная группа добровольцев отправилась в зону спецоперации из Грозного. Среди них не только чеченцы, но и жители других регионов, прошедшие интенсивную боевую подготовку. Некоторые из них уже не первый раз на передовой.