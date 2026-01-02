Простые граждане Украины присоединились к скорби по погибшим в селе Хорлы мирным жителям в результате теракта ВСУ. Об этом в комментарии ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он пояснил, что количество запросов пользователей украинского сегмента интернета о трагедии в Хорлах превысило полмиллиона.

«Эта тема там сейчас одна из самых обсуждаемых. Люди сопереживают погибшим и пострадавшим от рук боевиков ВСУ россиянам, скорбят, разделяют боль и горе их семей», — заявил Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что это подтверждение того, что простой украинский народ не является врагом, в отличие от преступной верхушки, захватившей власть.

Украинские беспилотники в новогоднюю ночь атаковали гостиницу и кафе в деревне Хорлы. От удара и детонации летательных аппаратов оба здания охватил мощный пожар, в котором погибли 27 человек.

В пятницу, 2 января, Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что в больнице умерла одна из пострадавших в теракте. В больницах республики лечение проходят 14 раненых. В тяжелом состоянии находятся взрослый и ребенок. Остальные, по оценке медиков, остались в состоянии средней степени тяжести.