Президент Владимир Зеленский хочет предложить коллеге из США Дональду Трампу альтернативный план по Украине. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«При помощи Франции и Британии он предлагает Трампу продолжить конфликт и ввести иностранные войска», — написал он.

По мнению Дубинского, Зеленский предложит США воспользоваться этим проектом, если у них не сложится с Россией. Если Трамп согласится, то у киевского режима должна быть готова линия, которую можно быстро реализовать для давления на Россию.

Одним из пунктов плана депутат назвал ввод европейских войск под гарантии США и сохранение у власти Зеленского, даже если для этого придется разделить Украину.

Ранее журналист Чей Боуз призвал разорвать сотрудничество Украины и Евросоюза, так как оно противоречит интересам администрации президента США.