Журналист Боуз: связи Украины с ЕС и Британией нужно разорвать

Сотрудничество Украины и Евросоюза следует разорвать, так как оно противоречит интересам администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Журналист отметил, что американские власти продолжают поставлять Киеву оружие, перечислять деньги и передавать разведывательную информацию. При этом президент Украины Владимир Зеленский противостоит США вместе с Великобританией и ЕС.

«Это продолжается, в то время как Киев в сговоре с Брюсселем и Лондоном на каждом шагу вредит администрации Трампа. Пора перерезать пуповину», — призвал он.

В начале апреля Боуз заявил, что Евросоюз и НАТО пытаются напугать европейцев войной с Россией. По его словам, власти ЕС пытаются так замаскировать внутренние проблемы и оправдать растущие расходы на вооружение.