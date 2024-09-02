«Крики и визги стояли». Алаудинов рассказал о боях с ВСУ в Курской области

Военнослужащие ВСУ попытались захватить позиции российской армии в Курской области, но отступили из-за больших потерь. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Противник попытался заскочить на наши позиции, где находятся ребята, ну, отработали ребята <…> Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли», — подчеркнул он.

Боевики ВСУ до сих пор не смогли эвакуировать с поля боя своих раненых, добавил Алаудинов

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что украинская армия в приграничье Курской области лишилась за сутки трех единиц техники, которая двигалась в направлении Русского Поречного. Также ВС России уничтожили один украинский квадроцикл и один миномет.

По словам Алаудинова, вечером 1 сентября ВСУ предприняли попытку занять российские позиции. В Суджанском районе продолжаются позиционные бои. Командир «Ахмата» добавил, что ВС России контролируют ситуацию.