У ВСУ не было выбора. Атаку на Курскую область назвали ожидаемой

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область не стала для российской армии неожиданностью. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Суджанский выступ стал для ВСУ «петлей на шее», отметил эксперт.

«С юго-запада и с юго-востока наши войска подошли, и маневрирующие группировки оказались в зоне поражения, в том числе дронами на оптоволокне, которые залетают на глубину до 15 километров. И у ВСУ не осталось другого выбора, кроме как действовать. Они могли бы находиться в статике. Постепенно наши наносили удары „Искандерами“ по скоплению личного состава и техники, то есть наносили серьезный урон», — рассказал военный.

Минобороны 7 февраля сообщило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок под Курском. Бойцы группировки войск «Север» отразили удары и нанесли поражение 12 бригадам украинской армии. Потери боевиков за сутки превысили 370 человек. Также враг лишился 11 танков, трех БТР, семи БМП и других видов вооружений.