Американский лидер Дональд Трамп не страдает внутренней русофобией. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Трамп говорит о России как о государстве, с которым он собирается поддерживать серьезные отношения.

«Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от [экс-президента США Джо] Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, „я разочарован“, „я недоволен“. Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей», — отметил Пушков.

По словам сенатора, у президента США нет заведомо проукраинской, антироссийской или проевропейской повестки. Одновременно с этим нужно понимать, что Россия является стратегическим соперником Трампа.

Американцы могут ввести более жесткие условия на переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за попытки киевского режима сорвать диалог, заявили западные СМИ.