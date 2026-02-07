SC: Киев вынудил США диктовать более жесткие условия на переговорах

Попытки Киева сорвать мирные переговоры раздражают США, из-за этого американцы могут выставить более жесткие условия на переговорах. Об этом написало издание Strategic Culture .

«Конфликт на Украине <…> превратился в такую ​​жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. <…> Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию», — отметили авторы материала.

Провокации украинской делегации на переговорах рушат все мирные инициативы США, поэтому Киев может столкнуться с ухудшением переговорной позиции на переговорах.

«Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия», — отметили в издании.

Американская сторона настаивает на скорейшем завершении сделки. Такая спешка вызвана намерением президента Дональда Трампа сосредоточиться на внутренних делах Штатов.