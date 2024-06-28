У севастопольцев пытались выманить фото и видео украинской атаки на город

СТВ: у жителей Севастополя пытались получить фото и видео атаки ВСУ на город

На жителей Севастополя обрушился шквал просьб поделиться фото- и видеоматериалами атаки ВСУ на город. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

По ее словам, анонимные отправители в мессенджерах представлялись продюсерами, редакторами СМИ, сотрудниками ФСБ и правоохранительных органов.

«Все они просили рассказать о том, что происходит в городе, отправить фото или видео происходящего», — подчеркнула Бохан.

Она назвала это провокацией и поблагодарила граждан за бдительность.

Украинские войска в ходе атаки на Севастополь 23 июня применили американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.