TAC: у России появляются основания считать НАТО стороной конфликта на Украине

У России появляется все больше оснований считать НАТО стороной конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок вооружений. Это может привести к катастрофическим последствиям, предупредил колумнист издания The American Conservative Даг Бэндоу.

По его словам, российский министр обороны Андрей Белоусов предупредил своего американского коллегу Ллойда Остина об угрозе еще большего напряжения отношений между странами.

Бэндоу написал, что Россия обладает преимуществом перед Украиной во всех военных областях, западные санкции не возымели нужного эффекта, а Украина продолжает безвозвратно терять территории и слабеть с каждым днем.

Поэтому, чтобы избежать прямого столкновения, США и Европе следует отменить санкции, вернуть России ее замороженные активы и идти по пути урегулирования конфликта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что у Владимира Зеленского осталось только два выхода из ситуации.