Запад поддерживает конфликт на Украине, потому что считает, что сможет «поставить Россию на колени», однако реальность совершенно другая, заявил в интервью телеканалу TA3 премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он объяснил, что антироссийские санкции не работают, а украинский кризис необходимо решать другими способами.

По словам Фицо, промышленность России лишь укрепляется.

«У Путина рекордная поддержка, а территориальные приобретения России <…> все больше и больше. Я говорю об этом уже три года. Первый год я говорил — если не остановиться, то через пол года мы встретимся и будем там, где есть, только у русских будут территории побольше», — отметил словацкий премьер.

Президент Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» выступает за приглашение Украины в НАТО. По мнению Роберта Фицо, это стало бы поводом для начала третьей мировой войны.