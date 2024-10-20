«Не очень хорошая идея». Фицо допустил вступление Украины в НАТО и напомнил о последствиях

У премьера спросили, воспользовался бы он правом вето на решение о возможном приглашении Украины в альянс. Фицо ответил, что он не может говорить за все политические объединения, но лично он и его партия эту идею не поддерживают. По мнению главы словацкого правительства, избежать приглашения Украины в НАТО, скорее всего, невозможно.

«Я считаю, что брать Украину в НАТО — не очень хорошая идея, потому что это угрожает всему миру. Украина должна сохранять нейтралитет и получать гарантии безопасности, но об этом <…> должны договариваться большие мальчики», — объяснил Фицо.

В этом же интервью он раскритиковал так называемый «план победы» Зеленского. По словам премьера Словакии, замысел украинского лидера невозможно воплотить в жизнь.