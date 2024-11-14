Слова лидера Латвии Эдгара Ринкевича о помощи Украине — это политическая шизофрения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

До этого латвийский президент в соцсетях призвал поддержать Украину и почтить ее минутой молчания.

«Латвийский друг [лидера Украины Владимира] Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению», — сказал Рогов.

По его словам, она проявляется в противоречивых действиях Ринкевича. С одной стороны он объявляет минуту молчания, а с другой — помогает конфликту развиваться. Президент Латвии поддерживает «нацистский режим, который и убил Украину, расстреляв ее на майдане и кремировав в Одессе», отметил собеседник агентства.

Рогов объяснил, что западные представители проливают крокодильи слезы, когда говорят о сочувствии мирным жителям Украины. На самом деле, они для них — «расходный материал» для вреда России «чужими руками».

Ранее американский Center on New Generation Warfare провел исследование гипотетического конфликта России со странами Балтии. Результаты показали, что РФ понадобится 10 дней для захвата Латвии и части Литвы.