У пятерых агентов украинских спецслужб в Севастополе нашли взрывчатку из Великобритании

ФСБ: у агентов ГУР и СБУ в Севастополе нашли британскую взрывчатку

У задержанных в Севастополе пятерых агентов ГУР и СБУ нашли взрывчатку из Великобритании. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Во время обысков у преступников изъяли три готовых самодельных бомбы и взрывчатку, британскую взрывчатку весом порядка пяти килограммов, 600 граммов тротила, радиоуправляемые исполнительные механизмы и электродетонаторы.

Помимо этого, силовики выявили три тайника со средствами поражения. Известно, что агентов завербовали в Запорожской области. Мужчины не были знакомы друг с другом.

Против задержанных возбудили дела о теракте и госизмене. Ранее они были осуждены за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, уточнили в ФСБ.

«За совершенные деяния предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — подчеркнули в ведомстве.