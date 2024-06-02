Министр обороны США Ллойд Остин позабыл, что украинский конфликт начался из-за стремления НАТО включить страну в свой состав. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он прокомментировал слова Остина о том, украинский кризис начался якобы не из-за экспансии НАТО, а по другим причинам. Мурадов напомнил, что бои начались из-за стремления блока затянуть Украину в альянс и настроить ее против России.

«У Ллойда Остина, судя по всему, психологический недуг в виде измененного состояния сознания», — указал представитель Крыма.

Мурадов посоветовал американскому министру перечитать предложения России о гарантиях безопасности от декабря 2021 года и добавил, что НАТО неоднократно предупреждали о недопустимости расширения.

«Лекарство от такого беспамятства у Москвы есть. Но оно весьма сильнодействующее, и уж больно не хочется его применять», — заключил Мурадов.

Ранее глава Пентагона на саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре отказался признавать вину альянса в украинском кризисе. Он возложил всю ответственность за конфликт на Россию.