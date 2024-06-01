Стремление НАТО к расширению не повлияло на ситуацию на Украине и не могло быть причиной конфликта. Об этом заявил министр обороны США а саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, его процитировало РИА «Новости» .

Глава Пентагона отказался признавать ответственность НАТО в конфликте на Украине и возложил всю вину на Россию.

«Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил он журналисту.

Выступление Остина прошло на саммите, который организовал филиал лондонского Международного института стратегических исследований. Свое название мероприятие получило по отелю «Шангри Ла» в Сингапуре.

Президент Владимир Путин на протяжении нескольких лет предупреждал Запад об опасности расширения НАТО. Несмотря на это, с 1991 года блок продолжил принимать новых участников.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис объяснил, что заявление российского лидера о небольшой территории и высокой плотности населения стран ЕС стало ответом на скандальные слова генсека НАТО Йенса Столтенберга. Глава блока предложил разрешить Украине атаковать территорию России западным оружием.