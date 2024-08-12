«У нас не любят правды в докладах». Гурулев раскритиковал линию обороны в Курской области

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил о своей поездке в Курскую область, после которой он раскритиковал линию обороны, возведенную в регионе. Об этом депутат заявил в эфире телепередачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале .

По словам Гурулева, он посетил Курскую область в среду, 7 августа, на следующий день после того, как ВСУ совершили атаку на приграничные районы региона.

«Я увидел, как создаются минные поля, но без огневого прикрытия они не приносят ожидаемого результата», — отметил депутат и задался вопросом о том, кем была спланирована такая ситуация.

Гурулев также подчеркнул, что в Курской области не могли не знать о сосредоточении сил противника в приграничной зоне.

«У нас никто не любит правды в докладах. У нас хотят слышать, что все хорошо», — заявил он.

В этой связи генерал-лейтенант указал на недостаточное обеспечение группировки, которая защищает государственную границу всем необходимым.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России необходимо работать над упреждающими ударами, чтобы ВСУ не заходили на ее территории.