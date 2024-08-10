Работать на упреждение. В Госдуме призвали не допускать атак на территорию России

Депутат Чепа: надо работать над упреждающими ударами и созданием буферной зоны

России необходимо работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак ВСУ на свою территорию. Об этом в Telegram-канале написал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Надо работать над упреждающими ударами, реализовывать те задачи, которые ставил президент Владимир Путин», — указал народный избранник.

Чепа пояснил, что речь идет о создании буферной зоны для обеспечения безопасности приграничных территорий России. Депутат также заявил, что необходимо лишить ВСУ путей снабжения и баз недалеко от границы с Россией, откуда они могут запускать беспилотники в сторону РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал, что в боях в Курской области солдаты, проходившие срочную службу, отразили атаку украинских боевиков. Срочники не потеряли ни одного бойца, отметил депутат.