«У нас были одни „Патрики“». Дугин рассказал о пробуждении народа

Философ Дугин: народ в России после СВО начал пробуждаться

Российское общество за последнее время сильно поменялось. Это произошло в том числе из-за проведения спецоперации, заявил философ и писатель Александр Дугин во время форума «Мы — Россия» в Сергиево-Посадском городского округе.

Дугин объяснил, что в обществе начались «глубокие процессы», и россияне стали придавать конфликту на Украине большое значение.

«У нас были одни „Патрики“. Но это одни „Патрики“, то есть всерьез кто-то в какие-то глубокие процессы, которые происходили в обществе, не вдумывался и не вживался», — уточнил философ.

Он добавил, что ситуация на Украине продемонстрировала конфликт цивилизаций.

«А теперь на самом деле идет пробуждение народа, это великая вещь», — подчеркнул Дугин.

Участниками молодежного форума в Подмосковье стали около 1,5 тысячи человек. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области. Во время форума выступили военный обозреватель Даниил Безсонов, главный редактор проекта WarGonzo Андрей Михеев и другие известные личности.