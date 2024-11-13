Молодежный форум «Мы — Россия» завершился в Подмосковье
Молодежный форум «Мы — Россия» в Подмосковье собрал около 1,5 тысячи участников из разных регионов, а также делегацию из Белоруссии. Четыре для них проводили лекции, мастер-классы и паблик-токи по ораторскому искусству, информационной безопасности и другим темам.
Для участников форума подготовили разнообразную программу. Они смогли встретиться с философом и писателем Александром Дугиным, военным обозревателем и общественным деятелем Александром Безносовым, журналистом и главным редактором проекта WarGonzo Андреем Михеевым и другими известными личностями.
В этом году на форуме особое внимание уделили информационной безопасности, отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.
«Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания», — отметила она.
Ребята также смогли увидеть документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежевойна», в основу которого легли рассекреченные документы украинских центров информационно-психологических операций.
Как отметил медиаволонтер министерства образования Белоруссии Сергей Милевский, в будущем о форуме планируют снять фильм.
«Это отличнейшая площадка для обмена опытом, инициативами, которые мы можем предложить друг другу, чтобы сделать наши страны благополучнее, сильнее и счастливее. Здесь нам удалось пообщаться со многими интересными людьми, эти четыре дня наполнят энергией, наверное, на весь следующий год», — поделился он.
В последний день форума для ребят провели концерт молодых музыкантов.