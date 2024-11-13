Молодежный форум «Мы — Россия» в Подмосковье собрал около 1,5 тысячи участников из разных регионов, а также делегацию из Белоруссии. Четыре для них проводили лекции, мастер-классы и паблик-токи по ораторскому искусству, информационной безопасности и другим темам.

Для участников форума подготовили разнообразную программу. Они смогли встретиться с философом и писателем Александром Дугиным, военным обозревателем и общественным деятелем Александром Безносовым, журналистом и главным редактором проекта WarGonzo Андреем Михеевым и другими известными личностями.

В этом году на форуме особое внимание уделили информационной безопасности, отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

«Мы стараемся всей нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. Надеюсь, вы здесь обрели новых друзей и, конечно же, новые знания», — отметила она.