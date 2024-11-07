Сами США уничтожат президента Украины Владимира Зеленского, поскольку Дональд Трамп его ненавидит. Об этом kp.ru заявил и член Высшего совета ЛДПР, российский бизнесмен Виктор Бут.

По его словам, один из американских радиокомментаторов еще в начале СВО назвал Зеленского «расходным материалом», от которого покровители избавятся.

Также он припомнил, как Украина пыталась помешать избранию Трампа на пост президента в 2016 году, когда пытались «нарыть компромат» на республиканца в сотрудничестве с Демократической партией.

«Поэтому просроченный укрофюрер Зеленский первым поздравил Трампа с избранием, пытаясь как-то исправлять ситуацию. Но на самом деле Трамп его ненавидит за содействие для его импичмента», — сказал Бут.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Трампом после выборов, охарактеризовав диалог как «отличный».