Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации с отказавшими почками

Дочь бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного сравнила страну с пациентом в реанимации. Об этом заявил сам Залужный, выступая на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*.

«Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки», — сообщил бывший главнокомандующий украинской армией.

Он уточнил, что имеет в виду потерю у страны возможности генерировать электричество.

Ранее Залужный не исключил, что на Украине, «чтобы спасти Европу», могут начать мобилизацию женщин.

* Признан нежелательной организацией в России