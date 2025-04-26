Тысячи жителей Химок проверили свои знания по истории на «Диктанте Победы»

Например, в школе № 1 вместе с учениками свои знания о Великой Отечественной войне проверила и директор, муниципальный депутат Галина Болотова. По ее словам, сегодня такие патриотические мероприятия особенно актуальны.

«Сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, мы просто обязаны сохранять историческую правду и память о героических делах предков», — отметила она.

Вместе с учащимися лицея № 12 диктант написали заместитель председателя муниципального Совета депутатов Александр Васильев и депутат Юлия Ишкова.

«Эта масштабная акция позволяет не только проверить свои знания истории, но и отдать дань памяти героям, сражавшимся за мирное небо над головой. Важно помнить и чтить подвиг наших дедов и прадедов, передавая эту память следующим поколениям», — подчеркнула Юлия Ишкова.

Еще одним местом проведения акции «Диктант Победы» стала школа № 30. Директор образовательного учреждения и депутат Татьяна Кавторева рассказала, что в этом году тестирование в учебном заведении прошли десятки жителей.

Напомним, что «Диктант Победы» проводят каждый год с 2019 года в преддверии 9 мая. Участники могут не только проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны, но и узнать много новых фактов о подвигах предков.