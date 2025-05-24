Тысячи тел бойцов ВСУ остались в местах боев в Курской области

Тысячи тел брошенных сослуживцами украинских боевиков, остаются в местах, где ранее шли активные бои в приграничье Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«У ВСУ тактика безразличия к своим подразделениям. Забрасывают их как мясо, уничтожают большими партиями», — рассказал он.

Алаудинов добавил, что командование ВСУ всегда проявляет безразличие к ранению и гибели личного состава. Поэтому большое количество тел военных ВСУ до сих остаются в местах боев на линии соприкосновения.

«Тела погибших абсолютно не забирают, раненых не забирают. Они там по всему периметру валяются тысячами, где у нас были бои с украинскими формированиями», — командир спецназа «Ахмат».

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников.