«Это нам не братья». Алаудинов рассказал, кого бойцы «Ахмата» не берут в плен

Командир спецназа «Ахмат», заместитель главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что военные подразделения не берут в плен наемников. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

«Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны — они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе», — сказал он.

Командир отметил, что у российских бойцов действует приказ по сохранению жизни тем военным ВСУ, которые готовы сложить оружие. По мнению Алаудинова, украинцев насильно, как собак, закидывают на передовую. Большая часть из солдат не хотели воевать против России.

«Мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых», — сказал командир.

Ранее попавший в плен в Курской области боец ВСУ Владимир Сорока осознал вину и призвал сослуживцев сдаться. Он заявил, что раскаялся в решении служить в украинских войсках.