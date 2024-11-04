Тысячи новых граждан появились в России благодаря СВО

Представитель МВД Волк: более трех тысяч участников СВО получили гражданство РФ

Более трех тысяч принявших участие в специальной операции иностранцев получили российское гражданство в 2024 году. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, бойцам грозило уголовное преследование на родине за участие в боевых действиях на стороне российских вооруженных сил.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с начала года гражданство по аналогичным основаниям приобрели 3344 иностранных гражданина», — написала Волк.

В качестве примера она рассказала, что миграционная служба помогла участнику СВО из ближнего зарубежья, которому грозило уголовное наказание на родине. В сжатые сроки он подал заявление на получение гражданства России.

Ранее стало известно, что с 1 ноября бойцы СВО смогут подтвердить свой статус без оформления документов.