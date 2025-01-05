Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли судьбу парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса, проигравшего войну и лишившего страну не только половины территорий, но и порядка 70% мужского населения. Об этом РИА «Новости» заявил боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза.

По его словам, Украина может повторить судьбу Парагвая.

«Напоминаю, там минус 70 или 90% мужского населения. Они потеряли половину территорий. Ужасные были результаты», — сказал Якудза.

Он добавил, что диктатора Парагвая убили в ходе боевых действий. И вот сейчас Украина идет парагвайским путем, собираясь сражаться до последнего украинца, причем Киев планирует отправить на фронт даже вчерашних школьников.

Якудза подчеркнул, что Зеленский «реально довел народ», который он сейчас просто берет и «выкашивает», устроив геноцид своими законами, действиями полиции и сотрудников ТЦК.

Ранее командир третьей штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что бойцы ВСУ стали бояться ходить по городам в форме из-за негативного отношения украинцев, напуганных военкомами.