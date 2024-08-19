«Ты в любом случае молодец!» Кадыров потроллил Маска из-за Starlink в зоне СВО
Кадыров поблагодарил Маска за работающую в зоне СВО связь Starlink
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску после того, как тот опроверг сообщения о подаренном электрокаре Cybertruck. Заявление к американскому предпринимателю глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.
Он попросил Маска не обращать внимание на «непосвященных людей и продажные СМИ». Кадыров призвал предпринимателя продолжать работать над новыми разработками. По его словам, они очень помогают российским бойцам в зоне проведения спецоперации.
«Ты в любом случае молодец!» — написал глава республики.
Кадыров также поблагодарил Маска за прекрасно работающий интернет Starlink.
«Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — добавил он.
Ранее глава Чечни заявил, что Маск подарил ему Cybertruck. Он назвал автомобиль быстрым и маневренным и пообещал отправить его в зону проведения СВО. Илон Маск в ответ на это заявил, что не дарил Кадырову электрокар.