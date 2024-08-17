Кадыров отправит подаренный Маском Cybertruck в зону СВО

Cybertruck оказался быстрой, удобной и маневренной машиной, которая хорошо себя покажет в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Он получил Cybertruck в подарок от основателя американской компании Tesla Илона Маска. Кадыров признался, что лично испытал автомобиль и принял решение отправить его российским военным. Глава Чечни поблагодарил Маска и отметил, что Cybertruck получился мощным проектом.

«Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — отметил он.

Кадыров также пригласил американского бизнесмена в Грозный и пообещал принять его как самого дорогого гостя.

Владелец Tesla, SpaceX и социальной сети X Илон Маск оказался на вершине рейтинга самых богатых людей мира. Его состояние оценили в 235 миллиардов долларов. Второе место в перечне занял основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.