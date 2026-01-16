«Ты свою „РДшку“ видел?» Как штурмовой рюкзак и бег зигзагом спасли российского разведчика

Бег зигзагом и штурмовой рюкзак сыграли решающую роль в спасении жизни российского разведчика с позывным Армян. Об этом боец рассказал в беседе с РИА «Новости» .

По словам военного, когда он заметил дрон, то не успел снять «РДшку» — десантный рюкзак. Ему пришлось бежать, отклоняясь то вправо, то влево.

«В эти пару секунд ты начинаешь очень много думать — я не знаю, как это получается на адреналине. Я думаю, вот сейчас достанется, вот сейчас достанется. Я налево, потом направо. И в тот момент меня как будто толкнули. Я упал, как будто меня положили», — пояснил разведчик.

Когда раздался взрыв, он получил осколочное ранение в ногу. Голова и шея не пострадали: их защитил рюкзак.

«Когда FPV бахнул, осколки зашли в „РДшку“. Вот, как вы видите — вот тут, тут, с этой стороны. Он (рюкзак — прим. ред.) весь в осколках. Это я понял, знал, когда уже из больницы выписывался. Пришел — пацаны мне говорят „ты свою ‚РДшку‘ видел? Он тебя же и спас“. И я до сих пор хожу с ним. Он уже весь потрепан, но как талисман. Теперь это будет в семейном музее», — рассказал боец, демонстрируя рюкзак.

Армян поделился, что пойти на СВО его вдохновил пример деда, который в годы Великой Отечественной войны сражался с нацистами.

Ранее сообщалось, что подарок школьника из Кургана спас жизни комроты и бойца в зоне СВО. Переданный два года назад десятиклассником на нужды спецоперации питбайк сыграл решающую роль при эвакуации раненного.