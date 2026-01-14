Подарок школьника из Кургана спас жизни комроты и бойца в зоне СВО

Переданный два года назад десятиклассником на нужды спецоперации питбайк спас жизни двух российских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

Ветераны СВО и командир подразделения мотострелковой роты с позывным Гюмри, находящийся в отпуске, посетили школу, где учится подросток. Школьнику вручили благодарственное письмо с фронта, отметив его помощь и патриотизм.

Гюмри рассказал одноклассникам парня, как его подарок помог спасти жизни двух российских военных на передовой. Он принял питбайк чуть более года назад и оставил его в резерве. В один из дней командир роты с позывным Добрый был сильно ранен при выполнении боевой задачи, не мог передвигаться.

«Было принято решение отправить бойца с позывным Космос на твоем питбайке за раненым. При эвакуации на обратном пути произошел взрыв, питбайк сгорел, но бойцы уже находились близко к нашей линии фронта, и за ними отправилась медицинская группа», — рассказал Гюмри, добавив, что комроты и боец выжили, сейчас находятся на лечении.

Военнослужащий признался, что целый год мечтал о том, чтобы увидеться с школьником. Он пожал руку школьнику и поблагодарил его родителей и школу за такое воспитание.

Прошлой осенью российский военный избежал смертельного ранения благодаря паспорту в нагрудном кармане. В него попал осколок боеприпаса.