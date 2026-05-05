Творческая встреча школьников и бойцов СВО прошла в Люберцах
Во Дворце детского творчества Люберец в преддверии 81-й годовщины Победы прошла встреча «Поздравительная открытка ветеранам». Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и труда из организации «Дети войны. Память», а также представители Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО.
К мероприятию присоединились школьники образовательных организаций округа. Юные участники дарили цветы, читали стихи и исполняли песни военных лет, вручали ветеранам рисунки, открытки и поздравления с теплыми пожеланиями.
«Встреча стала настоящим творческим единением поколений — живым диалогом, наполненным трогательными моментами общения, взаимного уважения и благодарности», — отметил ветеран СВО Иван Монец.
Представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь», почтив память соотечественников, отдавших жизнь за Отечество.
Организаторами мероприятия выступили Дворец детского и юношеского творчества, Культурный центр «Дом офицеров» и общественная организация «Дети войны. Память».