Необходимо помнить о преступных призывах «отдельных западных уродцев» и готовиться к операциям по возмездию. Месть во имя высшей справедливости может носить отложенный характер, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

«Тут главное — неотвратимость. Не так важно, когда именно придет расплата. Важна ее неизбежность», — написал он.

Политик отметил, что люди, призывающие убивать мирных жителей Курской области, поплатятся за свои преступные слова вне зависимости от своего гражданства, веры и должности.

«Чтобы <…> знали: за ними придут. Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам», — подчеркнул он.

Помимо этого, по мнению Медведева, сейчас следует разработать открытую общественную базу с персональными данными врагов России.

Ранее зампред СБ призвал Запад к осторожности, так как российская сторона может дать серьезный ответ на все провокации. Отдельно он обращал внимание, что РФ проявляет терпение, хотя для применения ядерного оружия есть формальные предпосылки.