Турция заявила о готовности России и Украины к миру

МИД Турции: Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к миру

Дипломатическое завершение украинского кризиса обеспечит миру около полувека спокойствия. Такое мнение в беседе с Welt am Sonntag высказал глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Издание отмечает, что Турция играет ключевую роль посредника в конфликте на Украине. Хакан Фидан в разговоре с редакцией немецкого СМИ заметил, что текущий мирный трек значительно отличается от предыдущих инициатив.

Министр напомнил, что украинский кризис длится уже почти четыре года. Этого времени, считает он, хватило, чтобы обе стороны захотели вернуться к мирным переговорам.

Политик полагает, что противостояние привело стороны к пониманию пределов своих сил и масштабов утрат, и сегодня готовность говорить о мире выше, чем когда-либо.

Фидан подчеркнул, что поиск пути к завершению конфликта важен не только для Москвы и Киева. Министр считает, что устойчивая формула мира нужна всей Европе, которой требуется долгосрочная стабильность после затяжного конфликта.

При этом Турция, входящая в НАТО страна, не исключала отправку своих войск на Украину после завершения конфликта.