Турция выдвинула три условия, при которых отправит войска на Украину
Турция готова отправить воинский контингент на Украину после завершения конфликта с Россией, но для этого необходимо выполнить три условия. Об этом сообщил министр обороны Яшар Гюлер, его слова привел телеканал TRT World.
По его словам, от России и Украины требуется полностью прекратить огонь, а миротворческая миссия должна получить четко прописанные полномочия и быть распределена между несколькими странами.
«Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая принесет стабильность и безопасность в наш регион», — добавил Гюлер.
Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, как и раньше, готов содействовать прямым контактам между сторонами украинского конфликта и другим дипломатическим мерам, которые поспособствуют его урегулированию.